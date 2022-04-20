Общество

В Великих Луках определили участниц конкурса красоты 2022 года

Кастинг участниц «Мисс/Миссис Великие Луки 2022» состоялся с 17 по 18 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил организатор конкурсов красоты Николай Королев.

Фото здесь и далее: Ирина Большакова

За время приема заявок в оргкомитет конкурса поступило более 60 заявок от жительниц Великих Лук.

Для участия в кастинге предварительно отобрали более 30 девушек. В рамках кастинга они дефилировали, рассказывали о себе, своих увлечениях и хобби. В итоге участницами проекта стали 20 претенденток.

Как отметили организаторы, жюри кастинга было представлено «королевским десантом». В его состав вошли:

дизайнер-модельер меховых изделий, обладательница титула «ГРАН-ПРИ конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017», обладательница титула Grandma Planet на конкурсе Grandma Universe в Софии в январе 2020 Светлана Шумейко;

Мисс Псков 2021 Дарья Холмова;

Миссис Великие Луки 2021 Екатерина Качанова;

Миссис Великие Луки 2021 Светлана Фетисова;

организатор конкурса, директор радио «Монте-Карло Великие Луки» Александр Ребров

продюсер конкурса Николай Королев.

Организаторы отметили, что в ближайшие дни состоится дополнительный кастинг, после чего будет сформирован окончательный состав участниц в каждой категории.