В Великих Луках определили участниц конкурса красоты 2022 года

Кастинг участниц «Мисс/Миссис Великие Луки 2022» состоялся с 17 по 18 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил организатор конкурсов красоты Николай Королев.
Фото здесь и далее: Ирина Большакова
За время приема заявок в оргкомитет конкурса поступило более 60 заявок от жительниц Великих Лук.
Для участия в кастинге предварительно отобрали более 30 девушек. В рамках кастинга они дефилировали, рассказывали о себе, своих увлечениях и хобби. В итоге участницами проекта стали 20 претенденток.
Как отметили организаторы, жюри кастинга было представлено «королевским десантом». В его состав вошли:
Организаторы отметили, что в ближайшие дни состоится дополнительный кастинг, после чего будет сформирован окончательный состав участниц в каждой категории.