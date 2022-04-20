Общество

Новосельский дом-интернат отметил 30-летний юбилей

Спикер областного Собрания Александр Котов поздравил Новосельский дом-интернат для инвалидов и престарелых с 30-летием образования учреждения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, на праздничное мероприятие, которое пришлось перенести на месяц из-за коронавирусных ограничений, приехали представители областной и муниципальной власти.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

К гостям, ветеранам и коллективу обратилась директор учреждения Юлия Васильева. «Очень сложная судьба у нашего интерната. Изначально в Новоселье была участковая социальная больница, затем больница социальной помощи – это позволило сохранить рабочие места. Потом учреждение переименовали в дом милосердия, а позднее здесь появился наш дом-интернат. Сейчас в нем проживает 38 человек», - кратко обозначила историю учреждения его руководитель.

Юлия Васильева вспомнила, как нелегко приходилось в 90-е годы – крыша протекала, в плачевном состоянии были пищеблок и комнаты для проживающих. За прошедшие годы в доме-интернате удалось создать достойные условия. Из оставшихся задач – ремонт фасада здания и замена инженерных сетей. Как сказала Юлия Васильева, эти работы в ближайших планах.

Директор дома-интерната поблагодарила попечительский совет, благотворительные фонды, неравнодушных граждан за помощь учреждению, а сотрудников – за добросовестный труд и сердечное отношение к своему делу.

Душевные слова в адрес коллектива сказала заместитель начальника областного комитета социальной защиты Татьяна Николаева – куратор всех учреждений региона такого направления.

«Учреждение социального обслуживания имеет длинное официальное название, но главное в нем слово "дом". Дом – это место, где о тебе заботятся, поддерживают, где тебе интересно, спокойно и безопасно. Главное, что есть в новосельском доме-интернате – ощущение семьи», - сказала представитель профильного органа исполнительной власти. Татьяна Николаева отметила, что в тяжелых условиях пандемии в доме-интернате удалось избежать возникновения очага коронавируса – во многом благодаря успешно проведенной здесь прививочной кампании. 100 процентов сотрудников и проживающих сделали прививки.

Специалист привела еще один факт, который, по ее словам, убедительно говорит о качестве работы учреждения: «В новосельском доме-интернате живет долгожитель нашей областной системы учреждений социального обслуживания – ветерану 103 года».

Глава Струго-Красненского района Александр Волков, обращаясь к коллективу, также вспомнил, что создавалось учреждение в непростых условиях. «Общими усилиями вы смогли создать здесь очень хорошую домашнюю атмосферу. Это очень важно, потому что люди старшего поколения, которые в силу разных жизненных обстоятельств находятся в доме-интернате, в первую очередь нуждаются в человеческом чутком и внимательном отношении», - отметил руководитель муниципалитета.

«Мне особенно приятно вас поздравлять, потому что я местный и знаю вашу историю с самого начала», - с этих слов начал свое поздравление председатель областного Собрания депутатов – с 1995 по 2003 год Александр Котов был главой Струго-Красненского района, в это время соцучреждение, основанное в 1992 году, находилось в ведении муниципальной власти.

Спикер подчеркнул, что помимо высокой оценки работы дома-интерната, прозвучавшей от представителей разных уровней власти, особенно важно мнение людей, которые в нем проживают.

«Я из личного общения знаю, что постояльцы с уважением и с благодарностью относятся к вашей работе. Видел, как вы поздравляли нашего долгожителя-ветерана, теперь уже нашу легендарную бабушку. Такое заботливое отношение к людям дорогого стоит», - сказал спикер.

Александр Котов отметил улучшающуюся с каждым годом материально-техническую базу учреждения и благоустройство прилегающей территории.

«Социальное обслуживание находится в зоне особого внимания региональных властей. Губернатор лично курирует сферу, касающуюся заботы о ветеранах и людях старшего поколения», - подчеркнул председатель регионального парламента.

С юбилеем учреждения земляков также поздравили глава Новосельской волости Артур Давыдов, депутат Струго-Красненского районного собрания Константин Богович и заведующая территориальным отделом областного комитета по социальной защите Татьяна Федорова. Специалист соцзащиты отметила сплоченную работу органов местного самоуправления, межрайонной больницы и учреждений социального обслуживания. «Чтобы признать гражданина нуждающимся в стационарном обслуживании, нужно проделать большую работу. Мы делаем это быстро и слаженно – не каждый район сумел так организовать и выстроить взаимодействие», - с гордостью подытожила поздравительную речь Татьяна Федорова.

В ходе праздничного мероприятия сотрудники Новосельского дома-интерната для инвалидов и престарелых получили награды областного Собрания депутатов, комитета по социальной защите и администрации Струго-Красненского района.