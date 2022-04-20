Общество

Михаил Ведерников проконтролировал завершение работ на памятнике «Зарождение Знамени Победы»

Заключительный этап работ и подготовку к открытию памятного знака «Зарождение Знамени Победы» обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на выездном совещании в поселке Идрица Себежского района 20 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

На площадке у монумента собрались первый заместитель губернатора Вера Емельянова, руководство профильных комитетов и управлений, власти района, представители подрядной организации.

Глава региона оценил внешний вид монумента, а также работы, которые предстоит завершить на самом памятнике и в части благоустройства прилегающей территории. Губернатор сделал ряд замечаний относительно хода работ.

В настоящее время идет покраска пилонов, основание памятника уложат гранитной плиткой, завершат монтаж подсветки. Доработка отдельных элементов памятника идет с учетом предложений от местных жителей. Все работы будут завершены в установленный срок, заверили специалисты.

Участники совещания осмотрели и площадку рядом с памятником, которая подготовлена для установки флагштока, где будет поднята копия Знамени Победы.