Общество

Первые признаки травли назвали псковским школьникам

Члены совета старшеклассников школы №2 города Пскова объяснили учащимся, как выявить признаки начинающейся травли. Запись об этом размещена в группе образовательного учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Школа №2» / «ВКонтакте»

«Неблагозвучная фамилия и редкое имя, внешность с изюминкой, необычное хобби, развитый не по возрасту интеллект, худоба и полнота — все эти особенности несовершеннолетнего могут ввергнуть его в ад под названием "буллинг", если поблизости окажется человек с девиантным поведением», - говорится в сообщении.

Эту тему затронули члены совета старшеклассников в ходе беседы с учащимися 6 класса. Ребятам объяснили, как вовремя выявить признаки начинающегося буллинга, отличить его от ординарного конфликта, как действовать в таких условиях.

«Если тебя начинают атаковать – требовать фото, видео или персональные данные, против тебя организуется коллективное преследование, искажают твои фотографии – все это не безобидные шутки, это буллинг», - объяснили в УМВД России по Псковской области.

В таком случае необходимо сообщить о случившемся взрослым - родителям, родственникам, учителям, чтобы вместе принять решение об обращении в полицию.

«Храни подтверждения фактов нападений в Сети и не переживай в тайне от родителей такие ситуации. Если для травли используют твои прошлые ошибки или неправильное поведение – гораздо проще сразу признаться в этом перед старшими, чем загонять проблему внутрь. И никогда не принимай сам участие в травле кого-либо», - призвали в полиции.