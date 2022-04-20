Общество

Система образования адаптировалась к вызовам пандемии — Анна Кузыченко

Система образования адаптировалась к вызовам пандемии .Об этом сообщила начальник управления образования администрации города Пскова Анна Кузыченко в ходе онлайн-брифинга 21 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Адаптировалась система образования к вызовам пандемии, трансформации вируса. Система образования города Пскова достойно вышла из этой ситуации», — отметила она, признав, что на первом этапе были огрехи и сложности.

Анна Кузыченко подчеркнула, что качество образования из-за дистанционного обучения не снизилось. «Наши дети и педагоги встроились в эту систему, — сказала она. - Кто хотел учится, учился во все времена. Если ребенок мотивирован, он будет учиться».