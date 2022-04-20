Общество

Псковский специалист назвала главную особенность ЕГЭ в 2022 году

Главный специалист управления образования администрации города Пскова Наталья Кучерова в ходе онлайн-брифинга 21 апреля назвала главную особенность ЕГЭ в 2022 году, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В 2022 году главная особенностью ЕГЭ — отсутствие особенностей. В текущем году ЕГЭ будет традиционным: таким, каким он был в допандемийный период», — сказала она. Наталья Кучерова напомнила, что в прошлые два года ЕГЭ проводили в урезанном формате, также были послабления.

В Пскове создан ситуационный центр по наблюдению за проведением процедуры экзамена на улице Кузнецкой, 13. «Приглашаем всех желающих принять участие в общественном контроле», — отметила Наталья Кучерова.

«С марта по май поучаствуем в 11 региональных и федеральных тренировках проведения ЕГЭ», — продолжила специалист.

Сама процедура проведения ЕГЭ остается неизменной, но в тесты внесли практико-ориентированные задания. «Они с каждым годом будут все больше вноситься в контрольно-измерительные материалы», — добавила Наталья Кучерова.