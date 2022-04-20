Назван средний возраст педагога в Пскове

Начальник управления образования администрации города Пскова Анна Кузыченко в ходе онлайн-брифинга 21 апреля назвала средний возраст педагога в областном центре, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«55 лет — это средний возраст нашего педагогического коллектива на сегодняшний день. Есть те, кому значительно больше. Я очень горжусь тем, что у нас есть педагоги в возрасте 70 лет. И они прекрасно, живо включаются в инновационные процессы, готовят прекрасных выпускников для сдачи ЕГЭ и ОГЭ», — отметила она.