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Общество

Кражи автомобилей участились в Псковской области в I квартале текущего года

21.04.2022 21:28|ПсковКомментариев: 0

Заседание коллегии регионального УМВД состоялось 21 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В ведомстве подвели итоги работы стражей порядка в первом квартале 2022 года. В заседании, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи, приняли участие руководители подразделений аппарата УМВД, начальники территориальных ОМВД на районном уровне.

С докладом об основных результатах оперативно-служебной деятельности выступила начальник штаба УМВД России по Псковской области Екатерина Калинина.

Она отметила, что за истекший период возросло количество зарегистрированных преступлений. Более 50% в структуре преступности составляют противоправные деяния имущественного характера. Увеличилось количество краж транспортных средств, в том числе автомобилей. Снизилось число зарегистрированных убийств, грабежей и разбоев. Продолжилась тенденция снижения количества преступлений, совершаемых в общественных местах.

Негативное влияние на складывающуюся обстановку по-прежнему оказывает распространение различных видов преступлений, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. На дорогах области наблюдается сокращение количества ДТП, а также числа раненых. Между тем, увеличилось количество погибших в дорожных происшествиях. Возросла и тяжесть последствий ДТП.

В ходе заседания проанализировали также вопросы, связанные с состоянием учетно-регистрационной дисциплины и организацией оперативно-розыскной деятельности.

На коллегии группе сотрудников за образцовое исполнение служебных обязанностей вручили государственные и ведомственные награды. Указом президента России медалью «За отличие в охране общественного порядка» награждены начальник отдела УМВД России по Псковской области Евгений Алушков, начальник отдела МВД России по городу Великие Луки Сергей Орел.

Приказом Министра внутренних дел РФ медалью «За доблесть в службе» наградили Викторию Охонскую – заместителя начальника медико-санитарной части. Благодарность объявили Ольге Тихоновой – заместителю начальника медико-санитарной части УМВД.

Приказом Министра внутренних дел РФ специальное звание «полковник полиции» присвоили заместителю начальника Управления организации охраны общественного порядка областного УМВД Артему Алексееву.

Награды вручил начальник регионального ведомства Алексей Овсянников. Он поздравил награжденных и пожелал им дальнейших успехов в службе.

Теги: #умвд россии по псковской области #награды
Источник: Псковская Лента Новостей
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