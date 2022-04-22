Общество

Школы города активно участвуют в конкурсе «Чистый Псков»

Еще 16 образовательных учреждений города присоединились к конкурсу по благоустройству и озеленению города «Чистый Псков».

В частности, Псковский технический лицей привел в порядок территорию у Домика «Искры». «В лицее зародилась традиция по уборке музея после зимы. Помимо очистки территории, подрастающее поколение прикасается к истории, данный музей - уникальное место в нашем городе. Уборка состоялась 20 апреля, накануне дня рождения В. И. Ленина. В ней принимали участие обучающиеся 8 и 11 классов. Ребята сгребли листья, сложили их в мешки, убрали камни и хозяйственный мусор (банки, стекло) на территории музея, протерли от пыли и грязи забор», - рассказали в учебном заведении.

Также заявку на участие в конкурсе подали Многопрофильный правовой лицей №8, который провел субботник на Западной, 5, и школа №9 имени А. С. Пушкина на улице Толстого, 18. Педагоги отметили, что такие мероприятия способствуют воспитанию экологической культуры и формированию ответственного отношения к природе и труду.

Также в номинации «Территория социального объекта» за победу будут бороться школы №13 (улица Пригородная, 9), №1 имени Л. М. Поземского» (улица Калинина, 5), №18 имени Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова (улица 23 Июля, 9), №47 (улица Заводская, 3), №16 имени Героя России Алексея Воробьёва (Ленинградское шоссе, 49), №5 имени Героя РФ М. Н. Евтюхина (улица Максима Горького, 61), №17 имени Валерия и Анатолия Молотковых (Зональное шоссе, 11), №24 имени Л. И. Малякова (улица Печорская, 3), Псковская инженерно-лингвистическая гимназия (улица Балтийская, 5Б) и Социально-экономический лицей №21 имени Героя России С. В. Самойлова (Сиреневый бульвар, 15).

Кроме того, прилегающую территорию привели в порядок учителя и учащиеся Погранично-таможенно-правового лицея (улица Алтаева, 2). «Была проведена большая работа по уборке мусора, сухой листвы. Ребята навели порядок во дворе, на спортивной площадке. Судя по боевому настрою и отличному настроению, все были готовы приложить все усилия для того, чтобы территория вокруг родного лицея засияла чистотой. Приятно видеть результат своего труда, где каждый внес в это дело частичку своего тепла. Чистая, ухоженная территория школы радует глаз всех окружающих. Общее мероприятие, тем более по природосбережению, не только сплачивает детский коллектив, но и воспитывает у обучающихся патриотические чувства, гордость за свою сделанную работу, свой лицей», - сказали в учреждении образования.

В Гуманитарном лицее, который тоже заявил об участии в конкурсе «Чистый Псков», отметили, что территория учебного заведения всегда содержится в чистоте. «В мае высаживаются цветы, белятся поребрики, украшаются к праздникам окна», - добавили там.

Не остался в стороне и лицей «Развитие». «В этом году создали новую спортивную площадку: установили старые тренажеры, отремонтировали и покрасили их. Силами родителей завезли песок. Получилась хорошая спортивная площадка рядом с ФОКОТом. Вскопаны клумбы, подготовлена рассада для клумб силами учащихся. Планируется высадить рассаду в конце мая - начале июня членами отряда "Зеленый патруль". Посажены гортензии, обработаны многолетние цветы. Подстрижены и обработаны кусты. Покрашены и отремонтированы две детских игровых площадки перед школой. Обработаны две маленькие клумбы с многолетниками перед памятной доской А. Олимпиева», - перечислили в образовательном учреждении.

Напомним, проект «Чистый Псков» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на приведение в порядок территорий организаций, учреждений, предприятий, улиц, парк, набережных и прочих общественных мест. Помимо традиционных субботников, администрация Пскова совместно с Псковской Лентой Новостей при поддержке псковского завода «Титан-Полимер» запустила конкурс по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города.

Цели конкурса — развитие инициатив жителей Пскова, вовлечение широких масс населения, коллективов организаций разных форм собственности в работы по благоустройству и озеленению, улучшение экологического состояния, внешнего облика территории муниципального образования, создание наиболее благоприятных условий для жизнедеятельности населения города, выявление лучших предприятий и организаций по содержанию закрепленных территорий.