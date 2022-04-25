Общество

55 деревьев высадят в двух скверах Пскова

Администрация Пскова заказала комплекс работ по высадке деревьев в областном центре. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 1 млн 499 тысяч 587 рублей.

На фото: Способ подвязки хвойных деревьев. Иллюстрация из технического задания

Предусмотрена посадка 55 деревьев лиственных и хвойных пород в весенне-осенний период 2022 года (не ранее 1 мая и по 30 сентября). Деревья высадят в Сквере ветеранов (между домом № 54 на улице Юбилейной, детскими садами №№ 45 и 47, школой № 8) и в сквере на улице Технической у дома № 14.

Породы и количество деревьев: