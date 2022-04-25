Общество

Десять проектов ТОСов из Великих Лук выиграли в региональном конкурсе

Десять проектов, разработанных ТОСами из Великих Лук, выиграли в региональном конкурсе проектов территориальных общественных самоуправлений. Об этом сообщил глава города Николай Козловский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Проекты победителей направлены на благоустройство дворов и общественных территорий:

- ТОС «Заречный» - три проекта. Первый: «Островок детства». Благодаря этой инициативе на улице Хомской, 16 появится спортивная площадка. Еще один проект-победитель «Все решаем сообща!» также направлен на установку детской площадки по адресу: улица Рабочая, 2. А благодаря авторскому проекту «Территория радости» на Ставского, 15 преобразится игровая зона.

- От ТОСа «Центральный» также победили три проекта: «Выходи гулять» (инициаторы – жители улицы Первомайской, 3); «Красота – это чистота» (идея великолучан с проспекта Ленина, 30) и «Трудовой отряд» (от жителей улицы Некрасова, 4). Проекты преобразят дворовые территории.

- ТОС «Восточный» - два проекта. Первый проект «Соседи» - это установка детской площадки на улице на улице М. Кузьмина, 22. Второй проект «Точка притяжения» направлен благоустройство территории на улице Заслонова 31.

- ТОС «Северный» и проект «От улыбки станет двор светлей», который предполагает установку площадки на улице Пескарева, 19.

ТОС «Южный», проект «Комфорт – это нам по силам». Благодаря данной инициативе на проезде Богдановском, 4 появится детский городок.

«От всей души поздравляю победителей! Совместными усилиями наш город будет преображаться еще более динамично. Городская власть обязательно поможет в реализации задуманного», - отметил Николай Козловский.

Глава Великих Лук поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова за поддержку и выделение колоссальных средств на развитие территориальных общественных самоуправлений.