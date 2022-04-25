Общество

Сергей Гаврилов проверил качество благоустройства дворовых проездов в Крестах

Качество благоустройства дворовых территорий, выполненного в микрорайоне Кресты в Пскове в рамках проекта «Единой России» «Городская среда», оценил депутат Псковской городской Думы Сергей Гаврилов вместе с помощником и жителями округа №4 в ходе контрольного выезда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Так, в 2020 году выполнили ремонт дворового проезда дома №119 на улице Военный городок. Обустроены пешеходные дорожки. В 2021 году отремонтировали проезд возле дома ДОС 107. Также по запросу жителей микрорайона оборудовали пешеходную дорожку.

Смотрите также Голосование за объекты благоустройства стартовало в Псковской области

Напомним, сейчас проходит голосование за объекты, которые будут благоустроены в Псковской области в следующем году. Старт голосованию дали «Единая Россия» и Минстрой РФ. На голосование вынесли скверы, парки, набережные и другие общественные пространства. Проголосовать за объекты благоустройства нашего региона может любой гражданин старше 14 лет на сайте или в общественных приемных партии до 30 мая 2022 года.