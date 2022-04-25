Общество

Алексей Севастьянов о конкурсе «Чистый Псков»: Поддерживаю эту прекрасную инициативу

Инициативу проведения конкурса по благоустройству и озеленению города «Чистый Псков» оценил депутат, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов. Свое мнение он высказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Целиком и полностью поддерживаю эту прекрасную инициативу. Она была, есть и будет. Хочется, чтобы формат все время приумножался и выделялись средства под этот конкурс. Думаю, что жители должны поддержать, поскольку мы видим, как у нас активно проходят различные общественные голосования по поводу благоустройства общественных пространств», – сказал Алексей Севастьянов.

Он отметил, что этот конкурс – следствие воспитания экологической культуры среди населения. «Она проснулась не сегодня и не вчера. Мы стали об этом больше задумываться последние годы, к счастью», – констатировал парламентарий.

Алексей Севастьянов рассказал, что тоже принимает участие в весенней уборке города. «Хочу, чтобы жители нашего города гордились его внешним обликом, чистотой, дышали свежим потрясающим воздухом, чтобы жить было веселее, комфортнее», – заключил депутат.

Напомним, проект «Чистый Псков» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на приведение в порядок территорий организаций, учреждений, предприятий, улиц, парк, набережных и прочих общественных мест. Помимо традиционных субботников администрация Пскова совместно с Псковской Лентой Новостей при поддержке псковского завода «Титан-Полимер» запустила конкурс по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города.

Цели конкурса - развитие инициатив жителей Пскова, вовлечение широких масс населения, коллективов организаций разных форм собственности в работы по благоустройству и озеленению, улучшение экологического состояния, внешнего облика территории муниципального образования, создание наиболее благоприятных условий для жизнедеятельности населения города, выявление лучших предприятий и организаций по содержанию закрепленных территорий.