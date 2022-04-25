Алексей Севастьянов о конкурсе «Чистый Псков»: Поддерживаю эту прекрасную инициативу

Инициативу проведения конкурса по благоустройству и озеленению города «Чистый Псков» оценил депутат, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов. Свое мнение он высказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Он отметил, что этот конкурс – следствие воспитания экологической культуры среди населения. «Она проснулась не сегодня и не вчера. Мы стали об этом больше задумываться последние годы, к счастью», – констатировал парламентарий.
Алексей Севастьянов рассказал, что тоже принимает участие в весенней уборке города. «Хочу, чтобы жители нашего города гордились его внешним обликом, чистотой, дышали свежим потрясающим воздухом, чтобы жить было веселее, комфортнее», – заключил депутат.
Напомним, проект «Чистый Псков» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на приведение в порядок территорий организаций, учреждений, предприятий, улиц, парк, набережных и прочих общественных мест. Помимо традиционных субботников администрация Пскова совместно с Псковской Лентой Новостей при поддержке псковского завода «Титан-Полимер» запустила конкурс по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города.