Общество

Рекордное число участников поборется за победу в областном чемпионате «Абилимпикс»

В Псковской области стартовали соревнования 7-го регионального чемпионата «Абилимпикс» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, торжественная церемония открытия мероприятия прошла сегодня, 26 апреля, в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Участников чемпионата поприветствовал и. о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков. Он отметил рекордное в этом году количество участников, экспертов, компетенций и площадок.

«Нашей основной целью остается эффективное обеспечение профессиональной мотивации и ориентации людей с инвалидностью в получении образования, а также их дальнейшего трудоустройства и социокультурной инклюзии. Убежден, что традиционно победители регионального этапа продолжат достойнейшим образом представлять область в рамках Национального чемпиона», — подчеркнул Андрей Ермаков и пожелал участникам успехов, упорства и уверенности в себе.

В региональном чемпионате профмастерства примут участие 144 конкурсанта, среди которых 60 школьников от 14 лет, 60 студентов и 24 специалиста. Оценивать профессиональные умения мастеров будут 100 экспертов.

Первые соревнования прошли уже сегодня. Так, студенты выступили в компетенции «Макетирование», школьники продемонстрировали свои умения в гончарном деле.

Всего в течение четырех дней участники проявят себя в 19-ти компетенциях: «Администрирование баз данных», «Обработка текста», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Медицинский и социальный уход», «Малярное дело», «Столярное дело», «Бисероплетение», «Флористика» и других.

В этом году соревнования в Псковской области пройдут и в рамках новых направлений. Это «Фотограф-репортер», а также региональные компетенции «Порховский сувенир», «Шелонская шаль», «Макетирование».

Площадки развернуты в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса, Центре специального образования №1, Псковском политехническом колледже, Псковском медицинском колледже, Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов им. Вернера Петера Шмитца и региональной общественной благотворительной организации «Росток».

В рамках деловой программы запланированы панельная дискуссия на тему «Формирование профессиональных траекторий для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья», обсуждение результатов работы первого этапа работы российских студенческих отрядов в Псковской области и участие во всероссийской научно-практической конференции «Инклюзивные возможности современного общества: социализация, образование рынок труда».

Отдельное внимание в рамках чемпионата будет уделено профориентационным мероприятиям.

Организаторами регионального чемпионата «Абилимпикс» выступили комитет по образованию Псковской области и региональный Центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке Национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия — страна возможностей».

Победители регионального этапа «Абилимпикса» представят Псковскую область в Национальном чемпионате, который пройдет в августе в Москве.

Напомним, чемпионаты «Абилимпикс» позволяют людям с инвалидностью проявить себя, определиться с профессией и продемонстрировать уровень владения компетенциями, в том числе и потенциальным работодателям. В Псковской области чемпионаты профмастерства проходят ежегодно с 2016 года.