Общество

Вопрос оптимального размещения пожарных постов обсудит областное Собрание

Председатель парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов привлек внимание депутатского корпуса к теме оптимального размещения пожарных постов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, рассмотрение этого вопроса состоится на заседании комитета и апрельской сессии областного Собрания.

Поводом, как пояснил Алексей Севастьянов, стало подготовленное депутатами из Карелии обращение в правительство о разграничении полномочий между федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ по тушению пожаров в населенных пунктах. В настоящее время тушением пожаров занимаются как подразделения федеральной противопожарной службой, так и противопожарной службы субъектов РФ.

«Госдумой в первом чтении приняты поправки в федеральный закон «О пожарной безопасности», которые призваны оптимально распределить пожарных по населённым пунктам, в том числе, с учётом численности проживающего в них населения. Но такой подход, когда для всех субъектов вводится единый показатель численности населения, вызывает опасения», - прокомментировал ситуацию Алексей Севастьянов.

По мнению депутата, не совсем правильно, если решение о размещении пожарных и федерального, и регионального подчинения, будет принимать только федеральный центр без согласования с субъектами.

«Есть опасения, что может повториться ситуация, сложившаяся с выбором мест размещения фельдшерско-акушерских пунктов. Тогда тоже исходили из показателя численности населения на бумаге, но в реальности в некоторых случаях это привело к тому, что ФАП построили, а обслуживаться там практически некому. Зато по соседству такой медпункт ждут не дождутся. В ситуации с пожарными постами особенно важно учитывать отдаленность, доступность и другие особенности сельской местности, которые лучше известны на местах», - высказался председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению.

Алексей Севастьянов отметил, что такую позицию разделяют законодатели всех регионов Северо-Запада – обращение Карелии единодушно поддержали все участники недавнего заседания постоянного комитета ПАСЗР по правовым вопросам.

Добавим, в Псковской области в состав территориального пожарно-спасательного гарнизона входят 88 подразделений различных видов пожарной охраны, осуществляющих тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ на территории региона. Из них 19 подразделений ФПС, 24 пожарно-спасательных постов, 12 подразделений ведомственной пожарной охраны и 33 добровольные пожарные команды.