Общество

Порядок выдачи пенсий и пособий в мае разъяснили псковичам

Отделение Пенсионного фонда России по Псковской области разъяснило порядок выплаты пенсий и пособий в мае.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении ПФР, выплатной период в регионе начинается с 5 числа каждого месяца. Псковские пенсионеры, получающие пенсии и социальные выплаты через почту, получат выплаты согласно графику доставки и режиму работы отделений почтовой связи, начиная с 5 мая.

Финансирование кредитных учреждений города Пскова и Псковского района в обычном режиме осуществляется 9 числа каждого месяца. В связи с тем, что 9 мая – это выходной день, срок финансирования перенесли на 6 мая.

Что касается кредитных учреждений остальных районов области, то финансирование проведут по обычному графику 11 мая. Дата второго этапа финансирования кредитных учреждений для Пскова и районов области - 20 мая.

Ежемесячные выплаты будущим мамам и одиноким родителям, а также меры социальной поддержки, принятые от органов социальной защиты населения за апрель будут перечислены 29 апреля.