Общество

«Большая перемена» снова ждет учащихся в Псковской области

Псковские школьники могут принять участие в третьем сезоне конкурса «Большая перемена». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Для участия приглашаются учащиеся 5-10 классов, а также 1–3 курсов колледжей. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе. Партнером международного трека конкурса выступит Россотрудничество.

Конкурсанты смогут принять участие в 12 тематических направлениях: наука и технологии, искусство и творчество, журналистика и новые медиа, волонтерство, историческая память, здоровый образ жизни, экология, урбанистика, путешествия и туризм, развитие образовательных технологий, молодежное предпринимательство, государственная оборона и безопасность.

Победители получат путевки в международный центр «Артек», путешествие от Санкт-Петербурга до Владивостока, денежные премии и гранты на обучение или запуск стартапа.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей», АНО «Большая перемена» и Российское движение школьников. Конкурс проходит при поддержке министерства просвещения России и министерства науки и высшего образования России.

Партнеры конкурса — Сбербанк, VK, госкорпорация «Росатом», ОАО «Российские железные дороги», госкорпорация «Роскосмос».