Общество

Более семи тысяч псковичей приняли участие в голосовании за объекты благоустройства

В Псковской области продолжается рейтинговое онлайн-голосование за объекты благоустройства. В настоящее время свой выбор в пользу той или иной территории сделали уже порядка 7 тысяч человек. Лидируют по общему количеству набранных голосов объекты Пскова и Великих Лук, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Наибольшее количество голосов, поддерживающих один проект, — более 580 — отдано Пушкинскому скверу в Великих Луках. Он вдвое опережает ближайшего конкурента в муниципалитете — площадку напротив кинотеатра «Родина».

Согласованной позиции по комплексному приведению в порядок территорий придерживаются голосующие за объекты в Островском районе. Здесь с большим отрывом побеждает проект второй очереди благоустройства Детского парка. За него проголосовали около 500 человек.

В Пскове в лидерах — территория пляжа на берегу реки Великой в районе Овсище (улица Отрадная) — около 360 голосов. Проект благоустройства предусматривает установку детской и спортивной площадок.

Активность в голосовании отмечена также за объекты благоустройства в Великолукском, Невельском, Псковском и Пыталовском районах.

Голосование продлится до 30 мая. В нем могут принять участие граждане с 14 лет. Проголосовать можно на странице za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета либо через приложение волонтеров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.

Территории — победители голосования войдут в программу благоустройства на 2023 год, их обновят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Напомним, в прошлом году в рамках программы ФКГС благоустроено 64 территории, в том числе 55 общественных и 9 дворовых. Бюджет программы в 2021 году составил порядка 160 млн рублей. Еще 200 млн рублей были дополнительно выделены на ремонт дворов в муниципалитетах. Все обязательства по ним исполнены в срок.

В этом году на благоустройство общественных территорий в Псковской области будет направлено 165 млн рублей. Планируется привести в порядок более 40 общественных территорий и 30 дворов. В их числе и те объекты, которые были отобраны в ходе проведения Всероссийского онлайн-голосования прошлого года.