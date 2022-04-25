Общество

Муниципалитеты-лидеры в борьбе с борщевиком в Псковской области получат поощрения

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил о новых мерах поддержки муниципалитетов по борьбе с борщевиком Сосновского. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, соответствующее заявление он сделал в среду, 27 апреля, в рамках рабочего совещания.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

«В Псковской области по ряду направлений работа выстроена таким образом, чтобы поощрять муниципалитеты, которые делают все в срок, оперативно, показывают хороший результат. В части борьбы с борщевиком 10 муниципалитетов, которые первые заключат контракты, проведут все необходимые мероприятия по обработке на запланированной территории и сделают это в срок, получат преференции. По итогам этого года размер софинансирования мероприятий борьбы с борщевиком для них будет составлять 1%, 99% средств будем предоставлять из областного бюджета», - сообщил глава региона и добавил, что в следующем году высвободившиеся средства районы смогут израсходовать для решения других насущных вопросов.

Также по инициативе губернатора для борьбы с борщевиком Сосновского выделят дополнительные средства из бюджета — около 6 миллионов рублей. Поправки в областной бюджет поддержал профильный комитет областного Собрания депутатов, их рассмотрят на ближайшем заседании законодательного органа. Это позволит обработать 913 гектаров земли и компенсировать ежегодный рост площади произрастания борщевика. Ранее из областного и муниципальных бюджетов выделили 12,5 миллиона рублей, которых хватило бы для обработки 770 гектаров.

«В случае положительного решения сессии Собрания, до 30 мая все запланированные средства будут доведены до муниципалитетов. Коллеги, прошу уже сегодня начать подготовку конкурсной документации на заключение контрактов для обработки дополнительных площадей», — нацелил участников совещания Михаил Ведерников.

Он также остановился на вопросе заключения контрактов на обработку территорий от борщевика. Муниципальные образования подписали соглашения на реализацию комплексных мер по противодействию распространению сорного растения. Сейчас в районах и городских округах заключают договоры на обработку территорий.

«С этой работой справились почти все муниципалитеты. Исключение составляют Куньинский, Палкинский, Новоржевский районы и Великие Луки. Обработку химическим способом нужно провести до начала июня. В противном случае это просто теряет смысл. Главам необходимо активизировать работу, взять ее на личный контроль, спрос со всех будет персональный», — подчеркнул губернатор.

Отдельно Михаил Ведерников отметил ряд волостей Локнянского и Опочецкого районов, где руководство провело обсуждение деталей контракта по обработке территорий с местными жителями до его заключения.

«Это хороший пример, как надо выстраивать решение вопросов и задач вместе с жителями поселений», — акцентировал внимание он и добавил, что при помощи такого инструмента можно добиться снижения количества обращений и нареканий в адрес работы местных властей.