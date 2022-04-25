Общество

В научно-практической конференции в Великих Луках приняли участие более 30 человек

Открытая научно-практическая конференция обучающихся «Вклад молодых ученых в разработку проблем физической культуры, спорта и олимпизма» состоялась в Великолукской государственной академии физической культуры и спорта сегодня, 27 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, член Совета союза краеведов России, кандидат исторических наук, профессор ВЛГАФК Дмитрий Белюков.

Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков

Конференция прошла по инициативе Великолукской олимпийской академии и при поддержке Олимпийского комитета России и собрала более 30 участников из Великих Лук, Воронежа, Волгограда и Ростова-на-Дону. На пленарном заседании заслушали и обсудили 10 докладов.

Будущие молодые ученые не только представили результаты своих исследований, но и отвечали на вопросы, вступали в дискуссию.

«Конференция показала хороший уровень теоретической и практической подготовки выступающих. Уверен, что у многих участников имеется серьезный потенциал для дальнейшего научного роста», - отметил Дмитрий Белюков.