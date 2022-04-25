Общество

Проблемы интеллектуальной собственности обсудили псковские курсанты

В Псковском филиале академии ФСИН России прошел круглый стол, посвященный проблемам интеллектуальной собственности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Фото: пресс-служба Псковского филиала академии ФСИН России

В межвузовском круглом столе «Актуальные проблемы реализации интеллектуальных прав в России и за рубежом» приняли участие преподаватели и студенты Псковского филиала Академии ФСИН России, ПсковГУ, а также представители Псковской коллегии адвокатов.

«Мероприятие приурочено к Международному дню интеллектуальной собственности, который ежегодно отмечается 26 апреля, начиная с 2001 года. Правовая защита интеллектуальной собственности является одной из приоритетных задач, которые ставит руководство страны на пути модернизации традиционных отраслей экономики и инновационного развития», – отметила заместитель начальника Псковского филиала академии ФСИН России Юлия Михайлова.

Начальник кафедры гражданско-правовых дисциплин Псковского филиала академии ФСИН России Ольга Михайлова добавила, что в этой сфере важно добиться баланса интересов всех участников правоотношений и формирующегося рынка интеллектуальной собственности – защитить права авторов, изобретателей, экономические интересы правообладателей. «Поэтому считаем важным обсуждение проблем, связанных с вопросами правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности», – подчеркнула она.

В ходе мероприятия его участники обсудили вопросы реализации интеллектуальных прав не только в России, но и за рубежом, выступив с докладами на эту тему. Адвокат Ирина Борисенко рассказала курсантам и студентам о проблемах, возникающих в практической деятельности по данному направлению деятельности, и правовом их решении.