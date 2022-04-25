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Общество

Власти ответили на предложение псковичей продлить майские праздники

28.04.2022 09:38|ПсковКомментариев: 0

Сложность продления майских праздников объяснила исполняющий обязанности председателя комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» она сообщила, что последние две недели в комитет и губернатору поступают обращения с просьбами сделать в регионе длительные майские выходные.

«Поясню, чем регламентируются праздники и на что могут рассчитывать работники различных организаций. Чтобы ввести длительные выходные, нужно внедрить соответствующие поправки в трудовое законодательство, или, как минимум, должен быть соответствующий Указ президента, как это было в прошлом году в связи с эпидемиологической ситуацией. Сегодня мы руководствуемся постановлением правительства РФ о переносе выходных дней в 2022 году, согласно которому праздники разделены на два этапа: 30 апреля — 3 мая и 7 — 10 мая включительно», - отметила Алена Трунова.

Прежде всего, по ее словам, нужно разобраться с днями, которые установлены для отдыха. От того, является день нерабочим выходным днем или праздничным, будет зависеть то, как оплачивать это время.

Глава профильного комитета напомнила, что работающие по пятидневке будут отдыхать в следующие дни: 30 апреля (выходной), 1 мая (праздничный день), 2 мая (перенос с 1 мая, выходной), 3 мая (перенос с 1 января, выходной), 7 и 8 мая (суббота и воскресенье, обычные выходные), 9 мая (праздничный день), 10 мая (перенос со 2 января, выходной).

Работающие шесть дней в неделю отдохнут таким образом: 1 мая (праздничный день), 2 мая (перенос с 1 мая, выходной), 8 мая (воскресенье, выходной), 9 мая (праздничный день), 10 мая (перенос со 2 января, выходной).

Работающие по сменному графику тоже отдыхают в праздничные дни, они общие для всех. продолжила Алена Трунова. По ее словам, выходные устанавливаются графиком сменности, поэтому указанные выше выходные дни могут быть для них рабочими без дополнительной оплаты.

«Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации. Привлечение без согласия возможно, но это в самом крайнем случае, когда произошла катастрофа, авария, несчастные случаи (статья 113 ТК РФ), - подчеркнула и. о. председателя комитета по труду. - Есть категория работников, которым запрещена работа в выходные и праздничные дни. К ним относятся беременные женщины (статья 259 ТК РФ) и несовершеннолетние в возрасте до 18 лет (статья 268 ТК РФ). Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни должно быть оплачено не менее чем в двойном размере за часы, фактически отработанные в этот день, либо, по желанию работника, ему может быть предоставлен другой день отдыха (статья 153 ТК РФ). Есть отдельные работы, которые требуют постоянного присутствия работников на рабочем месте (неотложные, непрерывного цикла, связанные с обслуживанием населения) и там действуют отдельные правила. Особенности привлечения в выходные и нерабочие дни могут быть установлены и коллективным договором. Если в организации есть профсоюз, в этом случае для привлечения сотрудников к работе в выходные или праздники нужно учесть его мнение».

Таким образом, если человек трудится по стандартному пятидневному графику, но вынужден выйти на работу в период с 30 апреля по 3 мая и/или с 7 по 10 мая, то он должен либо получить за фактически отработанные часы оплату, как минимум, в двойном размере, либо получить отгулы, заключила Алена Трунова.

Источник: Псковская Лента Новостей
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