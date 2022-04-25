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Общество

Псковские курсанты приняли участие в международном конкурсе научных работ

28.04.2022 10:53|ПсковКомментариев: 0

В Псковском филиале академии ФСИН России подвели итоги международного конкурса научных работ среди курсантов и студентов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото: пресс-служба Псковского филиала академии ФСИН России

В ежегодном международном конкурсе научных работ «Альтернативные виды наказаний: отечественный и зарубежный опыт» приняли участие представители образовательных организаций России и Республики Беларусь.

Курсант Владимирского юридического института ФСИН России Алина Гусева стала лучшей в номинации «История становления альтернативных видов наказаний». В номинации «Зарубежный опыт исполнения наказаний без изоляции осужденных от общества» победил курсант академии МВД Республики Беларусь Владислав Колпаков. Курсант Псковского филиала ФСИН России Валерия Миенкова стала первой в номинации «Отечественный опыт исполнения наказаний без изоляции осужденных от общества на современном этапе».

Кроме того, в номинации «Взаимодействие органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания, с органами внутренних дел, подразделениями Федеральной службы судебных приставов и институтами гражданского общества по вопросам исполнения наказаний без изоляции осужденных от общества» победу одержала курсант Белгородского юридического института МВД России имени И. Д. Путилина Яна Белоусова.

«Спасибо всем участникам научного мероприятия и их научным руководителям, которые показали высокий уровень работ, представленных на конкурс. Надеемся, что международный конкурс "Альтернативные виды наказаний: отечественный и зарубежный опыт" будет и в дальнейшем интересен для обучающихся образовательных организаций, которые ежегодно очень активно принимают в нем участие», – отметила заместитель начальника Псковского филиала академии по учебной и научной работе, председатель конкурсной комиссии Юлия Михайлова.

Добавим, что в конкурсе приняли участие обучающиеся академии МВД Республики Беларусь, Белгородского юридического института МВД России имени И. Д. Путилина, Владимирского юридического института ФСИН России, Воронежского института ФСИН России, Кузбасского института ФСИН России, Псковского филиала академии ФСИН России, Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого.

Теги: #конкурс #Академия ФСИН
Источник: Псковская Лента Новостей
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