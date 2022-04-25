Общество

Олег Брячак призвал псковичей убирать мусор после пикников

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Брячак на сессии регионального парламента призвал жителей региона убирать мусор после пикников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Дело в том, что сейчас наступает сезон пикников, и я бы хотел обратиться ко всем гражданам и сказать, что, если пришли на природу, в лес, то с чем пришли, с тем и ушли. И, желательно, за другими прибрать, если увидели мусор. Проблема экологии остро стоит в Псковской области. Если и дальше продолжим относиться к нашей природе с таким попустительством, то рост заболеваемости все равно останется», - сказал он.

Олег Брячак отметил, что есть на Псковском озере «два замечательных острова — Белов и Залита». «На острове Белов, который является заповедником, мусор на этом острове копится десятилетиями. Если подойдем к пристани, пройдем направо, увидим огромную, формировавшуюся несколько десятков лет свалку. Все это стекает в озеро. И это не единичный случай», - заметил депутат.

По его словам, химия, которая осталась после зимы, оказывается в реках, потом попадает в озеро, а потом «все это» потребляют люди.

В заключение Олег Брячак призвал местные власти принять меры для своевременного вывоза мусора.