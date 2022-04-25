Общество

Догазификацию обсудили представили «Газпрома» и губернатор Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел очередное заседание регионального штаба по газификации 27 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Заместитель гендиректора по экономике и финансам ООО «Газпром газификация» Александр Затонских сообщил, что к настоящему моменту подано около 16 тысяч заявок на догазификацию, заключены договоры по 50% от принятых обращений. До границ участка исполнено около 3 тысяч единиц, из них треть потребителей уже подключена. Он поблагодарил губернатора Михаила Ведерникова и администрацию области за максимальную включенность в работу, в том числе за предоставление максимально возможного уровня спецнадбавки, принятие закона по льготам по налогу на имущество в отношении компании «Газпром распределение Псков».

Одним из стимулирующих факторов заявочной кампании выступает, утвержденная по предложению губернатора инициатива использования средств регионального материнского капитала на приобретение газового оборудования, которое будет устанавливаться в домовладениях при проведении догазификации. Михаил Ведерников отметил, что за последний месяц процент выполненных договоров до границ участка вырос до 35%, тем не менее, до 12% снизилось число выполненных подключений. «Для достижения плана набранные темпы необходимо нарастить практически вдвое. Слышим бодрые отчеты, но мы обеспокоены ситуацией. Если есть сложности — говорите, мы готовы подключиться со своей стороны. Главы на местах тоже заинтересованы. Это наша общая задача», — заметил губернатор.

«Темпы наращиваем. Совершенно точно мы выполним поставленную задачу. Можете не сомневаться. Финансирование есть в полном объеме», — заверил главу региона гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников. Работы по прокладке газораспределительных сетей сейчас идут в населенных пунктах Печорского, Псковского, Палкинского районов, Пскове и Великих Луках, добавил он.

Губернатор предложил подготовить пошаговую «дорожную карту» с четко определенными сроками выполнения всех запланированных мероприятий. Совместный контроль за ее выполнением будут осуществлять все заинтересованные стороны, в том числе и в рамках штаба по газификации. Михаил Ведерников поручил усилить разъяснительную работу с гражданами, кто еще только думает об участии в программе или уже подал заявки. К этой работе, заметил губернатор, также необходимо подключиться областным и муниципальным депутатам.

Также на заседании был рассмотрен вопрос обеспечения безопасности внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. В этой части особое внимание глава региона попросил уделить информированию населения о безопасном использовании данного оборудования, необходимости наличия договора на техническое обслуживание. «Вопрос использования газовых сетей — вопрос здоровья граждан. Если видим, что есть злостные нарушители, будем выходить с проверками. Безопасность населения — наш главный и бесспорный приоритет», — заключил Михаил Ведерников.