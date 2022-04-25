Общество

Вопрос вооруженной охраны школ рассмотрели в областном Собрании

Предложение о вооруженной охране образовательных учреждений рассмотрели на сессии Псковского областного Собрания депутатов 28 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутат Олег Брячак напомнил о случаях стрельбы в школах и детских садах в России, при этом охранник — женщина на вахте. По его мнению, нужно заключать договоры с «серьезными ЧОПами или с Росгвардией», чтобы «сидел подготовленный, проверенный мужчина». «И тогда последних случаев стрельбы не было бы. Как вы относитесь к вооруженному усилению охраны?» - спросил он.

Детский омбудсмен Наталия Соколова сказала, что практически все общеобразовательные учреждения на 100% обеспечены видеокамерами и тревожными кнопками, а дошкольные - на 95%. «Я бы не хотела, чтобы в школе стоял вооруженных охранник. Нужно усиливать контроль за людьми с психическими отклонениями», - отметила она.

«И я категорически против как директор», - высказала свое мнение депутат, директор великолукской школы №12 Елена Даньшова.

Депутат Антон Минаков указал, что пять лет назад прокатилась волна детских самоубийств из-за «групп смерти» в Сети. Он спросил, какая работа проводится в этом направлении.

Такие группы, как «Синий кит», неактивны, ответила Наталия Соколова, но на смену приходят новые. Проводится серьезная работа, заверила она.

В продолжение беседы депутат Артур Гайдук поинтересовался ситуацией в регионе, связанной с детским суицидом.

«Не могу сказать, что увеличивается количество суицидов. У нас увеличивается количество суицидальных попыток. Нам очень не хватает квалифицированных психологов по профилактике аутоагрессивного поведения детей», - сказала Наталия Соколова.