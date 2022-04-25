Общество

Псковские депутаты оценили идею о корректировке федерального закона о гражданстве

Депутаты Псковского областного Собрания депутатов поддержали законопроект, предусматривающий внесение изменений в федеральный закон о гражданстве. Вопрос рассмотрен на сессии регионального парламента 28 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Поправки представил лидер фракции ЛДПР Антон Минаков. Целью предлагаемой поправки является совершенствование упрощенного порядка получения российского гражданства проживающим за рубежом ребенком, один из родителей которого - гражданин РФ.

Необходимость поправки обусловлена тем, что в настоящее время в случае конфликта в семьях требование федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» об обязательном согласии родителя-иностранца зачастую становится непреодолимым препятствием для оформления российского гражданства ребенку, проживающему за рубежом и являющемуся иностранным гражданином или лицом без гражданства, у которого один из родителей имеет гражданство Российской Федерации, а второй - иностранный гражданин.

При этом отсутствие у ребенка российского гражданства приводит к невозможности защиты его интересов со стороны РФ (в том числе посредством оказания дипломатической и консульской поддержки), а также существенно затрудняет реализацию родителем - соотечественником хотя бы минимального объема родительских прав, гарантируемых законодательством Российской Федерации.

«Ситуация усугубляется тем, что у ребенка, постоянно проживающего за рубежом, являющегося гражданином иностранного государства, один из родителей которого - гражданин России, подлинная устойчивая связь имеется, прежде всего, с государством постоянного проживания. Соответственно, родитель-иностранец оказывается в более выигрышном положении с точки зрения реализации своих родительских прав, поскольку в его распоряжении имеется весь комплекс правоприменительных механизмов, предусмотренных законодательством иностранного государства. Особенно это характерно для случаев, когда брак родителей расторгнут, а связь с родителем - иностранным гражданином затруднена или полностью разорвана», - говорится в пояснительной записке.

Предлагаемые поправки допускают возможность принятия в гражданство Российской Федерации детей, одним из родителей которых является иностранный гражданин, без согласия последнего в случае, если родители разведены, а также если родитель - иностранный гражданин лишен родительских прав либо признан недееспособным или если ребенок является лицом без гражданства.

«Возможность принятия в гражданство Российской Федерации ребенка посредством одностороннего волеизъявления родителя-соотечественника без согласия родителя-иностранца не противоречит существующим международно- правовым подходам к проблематике гражданства детей. Так, в статье 7 Конвенции ООН о правах ребенка предусмотрено обязательство государства - участника Конвенции предоставлять детям гражданство в соответствии с его законодательством. При этом требование о согласии обоих родителей на предоставление ребенку гражданства того или иного государства в Конвенции не содержится», - отметили авторы инициативы.

Вопрос об отмене требования о получении согласия родителя-иностранца уже на протяжении длительного времени настойчиво ставится организациями и частными лицами из числа соотечественников, проживающих за рубежом. При этом есть целый ряд широко известных конфликтов, при урегулировании которых фактор наличия или отсутствия у ребенка российского гражданства сыграл первостепенную роль.

Внесение предлагаемой поправки способствовало бы созданию дополнительного механизма защиты интересов российских граждан, проживающих за рубежом, а также подкрепило бы усилия Российской Федерации по налаживанию и развитию более тесных связей с зарубежными соотечественниками, считают авторы законопроекта.

«Русские своих за границей не бросают», - резюмировал Антон Минаков.

Депутаты единогласно поддержали предложенные поправки.