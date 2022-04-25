Общество

Почти 60 новых случаев COVID-19 зафиксировали в Псковской области

58 случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 109 444, сообщает официальный телеграм-канал региона.

За весь период пандемии от коронавируса в региона вылечились 107 066 человек (+61 за сутки). Умерли 1817 пациентов, один летальный случай зарегистрирован вчера, 27 апреля.

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 34539/20

Великие Луки – 16780/3

Бежаницкий район – 1432/2

Великолукский район – 2634/5

Гдовский район – 1957/3

Дедовичский район – 2823/0

Дновский район – 882/0

Красногородский район – 999/0

Куньинский район – 971/1

Локнянский район – 1055/1

Невельский район – 4986/2

Новоржевский район – 1157/0

Новосокольнический район – 3129/2

Опочецкий район – 3348/0

Островский район – 5229/1

Палкинский район – 1070/4

Печорский район – 2495/1

Плюсский район – 1721/1

Порховский район – 3885/1

Псковский район – 8761/1

Пустошкинский район – 1345/0

Пушкиногорский район – 1457/0

Пыталовский район – 1457/2

Себежский район – 2739/7

Стругокрасненский район – 1835/1

Усвятский район – 712/0

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.