Почти 60 новых случаев COVID-19 зафиксировали в Псковской области

58 случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 109 444, сообщает официальный телеграм-канал региона.
За весь период пандемии от коронавируса в региона вылечились 107 066 человек (+61 за сутки). Умерли 1817 пациентов, один летальный случай зарегистрирован вчера, 27 апреля.
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
Псков – 34539/20
Великие Луки – 16780/3
Бежаницкий район – 1432/2
Великолукский район – 2634/5
Гдовский район – 1957/3
Дедовичский район – 2823/0
Дновский район – 882/0
Красногородский район – 999/0
Куньинский район – 971/1
Локнянский район – 1055/1
Невельский район – 4986/2
Новоржевский район – 1157/0
Новосокольнический район – 3129/2
Опочецкий район – 3348/0
Островский район – 5229/1
Палкинский район – 1070/4
Печорский район – 2495/1
Плюсский район – 1721/1
Порховский район – 3885/1
Псковский район – 8761/1
Пустошкинский район – 1345/0
Пушкиногорский район – 1457/0
Пыталовский район – 1457/2
Себежский район – 2739/7
Стругокрасненский район – 1835/1
Усвятский район – 712/0
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.