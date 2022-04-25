Общество

Михаил Ведерников поздравил сотрудников cкорой помощи с профессиональным праздником

Сотрудников Псковской станции с профессиональным праздником поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Глава региона напомнил, что праздник достаточно молодой — законодательно он закреплен в 2020 году по инициативе президента России.

«Эти два года были особенно показательными. Они продемонстрировали, какая колоссальная нагрузка лежит на вас, а также, какие сложности имеются в системе скорой медицинской помощи в регионе. Время показало и ваш профессионализм. Я говорю о врачах, медсестрах, водителях, о техническом персонале, о тех, кто принимал огромное количество звонков. Диспетчеры терпеливо отрабатывали вызовы, давали людям разъяснения и оказывали помощь и поддержку», — отметил Михаил Ведерников.

Губернатор поблагодарил работников станции скорой медицинской помощи за верность профессии и высочайшую работоспособность, добавив, что во многом благодаря им регион достойно пережил два сложных пандемийных года.

Говоря о поддержке, Михаил Ведерников проинформировал, что за последние два года региональная служба скорой помощи получила 77 новых карет. Кроме того, в этом году будет реализован пилотный проект по модернизации поста скорой помощи в Новосокольниках, который по мере необходимости может быть распространен и на другие районы области.

В рамках торжественного мероприятия за заслуги в сфере здравоохранения Псковской области и большой личный вклад в борьбу с пандемией COVID-19 губернатор вручил почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области» с присвоением знака отличия фельдшеру скорой медицинской помощи поста «Пушкиногорский» Алевтине Диденко и врачу-педиатру Псковской станции скорой медицинской помощи Оксане Ганеевой.

Благодарственными письмами администрации Псковской области отмечены пять фельдшеров и пять водителей Псковской станции скорой помощи и постов в муниципалитетах.

От лица награжденных с ответным словом выступил фельдшер Псковской станции скорой медицинской помощи Александр Бурма. Он поблагодарил Михаила Ведерникова за то, что в такое трудное время власти не оставляют службу без внимания. «Со своей стороны обещаем профессионально, качественно и своевременно оказывать помощь людям», — отметил он.

Областная служба скорой медицинской помощи состоит из 31 подразделения: это станция в Пскове, подстанция в Великих Луках и 29 постов в районах. На сегодняшний день в службе скорой помощи трудятся порядка 900 человек, из них более 800 — непосредственно в выездных бригадах. В настоящее время бригады ежедневно обслуживают порядка 600 вызовов. На линию выходит от 75 до 80 экипажей скорой помощи. За 2021 год они отработали 240 тысяч вызовов.

Напомним, день работников скорой медицинской помощи отмечают в России сегодня, 28 апреля.