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Общество

Сбер добавит на покупки 2000 бонусных рублей к выплате на детей

29.04.2022 13:21|ПсковКомментариев: 0

Стартовал прием заявлений на выплаты семьям с невысокими доходами на детей от 8 до 17 лет. Клиентам, получившим эти выплаты в Сбере, банк добавит 2000 бонусных рублей, которые можно будет потратить на покупки в СберМаркете и СберМегаМаркете, а также дополнительные скидки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

При получении выплаты в СберБанке до 15 июня 2022 года клиенты получат промокод на 1000 рублей в СберМаркете и 1000 рублей в СберМегаМаркете. Промокод действует на покупки на сумму от 3 тысяч рублей. Клиентам также станут доступны бонусы и скидки на сервисы экосистемы Сбера в разделе «Поступления» мобильного приложения СберБанк Онлайн — страховые продукты, Okko, СберМобайл и др.

Заявление на выплаты можно подать дистанционно через портал Госуслуги, или обратившись в Пенсионный фонд и МФЦ лично. Чтобы получить подарки от Сбера — в заявлении необходимо указать реквизиты счёта или карты СберБанка, эти данные можно найти в СберБанк Онлайн.

«Социальная функция является для Сбера приоритетной. Поэтому. в дополнение к финансовой поддержке нуждающимся гражданам со стороны государства, мы со своей стороны также помогаем нашим клиентам — создаем возможности и условия для реализации их желаний», - отметила директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка Екатерина Гарцева.

Промокод для СберМаркета и СберМегаМаркета поступит клиенту в push или SMS-сообщении с номера 900. Если выплата будет получена в мае, то SMS придет до 10 июня. Если выплата с 1 по 15 июня, то SMS поступит до 20 июня.

Скидки и привилегии от Сбера станут доступны сразу после зачисления денежных средств. Посмотреть список доступных привилегий можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе «Поступления».

Более подробная информация размещена на сайте банка.

Источник: Псковская Лента Новостей
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