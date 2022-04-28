Общество

Сергей Гаврилов провел прием граждан по личным вопросам

Прием по личным вопросам провел исполняющий полномочия главы Пскова Сергей Гаврилов 28 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Фото: пресс-служба «ОМСУ» город Псков

Псковичи обратились к нему с вопросами, связанными с благоустройством окрестностей Гремячей башни, необходимостью ремонта кровли многоквартирного дома, а также с жилищными проблемами.

Кроме того, один из псковичей, сотрудник Банно-прачечного комбината, озвучил свои предложения по улучшению работы этого муниципального предприятия. Руководитель Банно-прачечного комбината, депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов, также принявший участие в этой встрече, положительно оценил предложенные меры, но отметил, что предприятие не располагает средствами, необходимыми для их реализации.

Сергей Гаврилов поблагодарил псковича за неравнодушие и активную гражданскую позицию и заверил, что власти города сделают все возможное для повышения эффективности работы муниципального предприятия.

Прием граждан по личным вопросам проводится каждый рабочий четверг месяца с 15.00 до 18.00. Уточнить информацию и записаться можно по телефону 66-20-27. Также можно написать на электронную почту: doc1@duma.pskov.ru или направить обращение в письменной форме в Псковскую городскую Думу (улица Некрасова, 14).