Общество

Борис Елкин рассказал, как правильно писать его фамилию

Глава администрации города Пскова Борис Елкин в эфире программы «Чай втроем» на радио «ПЛН FM» в Пскове (102.6 FM) рассказал, как правильно писать его фамилию.

«Я по паспорту — Елкин. С точки зрения правописания — через "Е", с точки зрения звучания, удобнее говорить через "Ё", и многим это привычнее», — сказал он.

Иногда в документах вычеркивает две точки над буквой Е в своей фамилии. «Когда некоторые средства массовой информации пишут через "Ё", иногда глаз режет», — продолжил Борис Елкин.

«Все должно быть правильно: если в официальных документах пишется через "Е", то и во всех остальных должно быть через "Е", чтобы не было путаницы», — подчеркнул гость студии.

Сити-менеджер добавил, что у него нормальное отношение к букве Ё. «Много хороших слов на эту букву. Люблю ёлки сажать, ёлки украшать, за другими ёлками следить. Такая же буква, как и все остальные», — заключил он.