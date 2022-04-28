Борис Елкин рассказал, как правильно писать его фамилию

Глава администрации города Пскова Борис Елкин в эфире программы «Чай втроем» на радио «ПЛН FM» в Пскове (102.6 FM) рассказал, как правильно писать его фамилию.
Иногда в документах вычеркивает две точки над буквой Е в своей фамилии. «Когда некоторые средства массовой информации пишут через "Ё", иногда глаз режет», — продолжил Борис Елкин.
«Все должно быть правильно: если в официальных документах пишется через "Е", то и во всех остальных должно быть через "Е", чтобы не было путаницы», — подчеркнул гость студии.
Сити-менеджер добавил, что у него нормальное отношение к букве Ё. «Много хороших слов на эту букву. Люблю ёлки сажать, ёлки украшать, за другими ёлками следить. Такая же буква, как и все остальные», — заключил он.