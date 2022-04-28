Общество

Применять наборы Lego в работе с детьми научили псковских воспитателей

Мастер-классы для воспитателей детских садов в рамках проекта «Юный программист: инженерно-техническое творчество для малышей» прошли 19 и 21 апреля в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре «Юный техник».

Фото: центр «Юный техник» / «ВКонтакте»

За два дня занятия посетили 20 воспитателей из детских садов №5, №7 «Росток», №26 «Ласточка» и №46 «Светлячок». На мастер-классах участники познакомились с различными наборами Lego. Педагоги центра рассказали, как можно применять их в детских садах и как это сделать, не закупая данные наборы. «Для этого всего лишь надо позвать в гости нас!» - отметили в центре.

Фотографии с мастер-классов можно найти в группе «Юного техника» в социальной сети «ВКонтакте».

Детские сады, которым также интересно сотрудничество с центром, могут посетить бесплатные мастер-классы, обратившись по телефону: +7-953-238-78-92 (Владимир) или написав сообщение в группе. Бесплатные мастер-классы проходят в рамках проекта «Юный программист: инженерно-техническое творчество для малышей» по адресу: город Псков, Рижский проспект, 16, кабинет 206.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7-953-238-78-92. Также у центра есть группа в социальной сети «ВКонтакте» и официальный сайт.