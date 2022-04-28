Общество

Прощание с почетным гражданином Пскова Анатолием Васильевым пройдет 2 мая

Прощание с почетным гражданином Пскова и заслуженным строителем РФ, лауреатом государственной премии за реставрацию псковских Пушкинских мест Анатолием Васильевым состоится в храме Архангелов Михаила и Гавриила 2 мая в 10:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил искусствовед-архитектор, бывший заместитель Анатолия Васильева в гендирекции «Псковреконструкция» Игорь Лагунин.

«С детских лет на его долю выпали тяжелые испытания: война, оккупация, фашистские фильтрационные лагеря. Но трудности его не сломили. Анатолий Тимофеевич избрал профессию строителя. Говорю без преувеличения, при нем в Пскове в послевоенные годы началось массовое крупнопанельное жилищное строительство, переведены на природный газ практически все городские котельные и большая часть городского жилищного фонда, построены новые промышленные предприятия и объекты социально-культурного назначения», – отметил Игорь Лагунин.

«Позднее, когда Анатолий Тимофеевич возглавил гендирекцию "Псковреконструкция", Псков стал центром проектной и научной мысли по сохранению исторического архитектурного наследия, центром реставрации и регенерации исторического наследия. Можно сказать, что в тот период в столичных городах не проектировали и не реализовывали ничего подобного», – рассказал Игорь Лагунин. Под непосредственным руководством Анатолия Васильева был разработан «Проект комплексной реконструкции исторического центра города Пскова», который стал основным документом по реконструкции и возрождению древнего города. Он внес большой вклад в сохранение псковских Пушкинских мест.

Игорь Лагунин подчеркнул, что при всей солидности и серьезности Анатолий Васильев был выдающимся спортсменом и необыкновенно доброжелательным человеком. Помогал всем, кто к нему обращался и нуждался в помощи.