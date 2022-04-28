Общество

Медсестра осматривала псковичей вместо дерматовенеролога

Псковская транспортная прокуратура пресекла нарушения законодательства при проведении предварительных и периодических медицинских осмотров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Установлено, что при проведении медосмотров в рамках договоров с организациями дерматовенеролог приемы не проводил. При этом осмотры от имени этого специалиста осуществляла его медсестра, у которой нет соответствующего уровня образования и сертификата.

В связи с этим Псковский транспортный прокурор внес представление главному врачу медицинского учреждения. По результатам его рассмотрения приняты меры к устранению нарушений. Главврача и медучреждение привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией, если лицензия обязательна), им назначены предупреждения.