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Общество

Псковский губернатор потребовал обеспечить безопасность жителей в период майских праздников

29.04.2022 20:15|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совместное заседание региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба сегодня, 29 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

Основным вопросом обсуждения стало обеспечение безопасности граждан в период праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Весны и Труда и 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Глава региона напомнил, что после двухлетнего перерыва и парад Победы, и акция «Бессмертный полк» в городах и муниципалитетах пройдут в очном режиме. «Только в региональном центре ожидается до 20 тысяч участников мероприятий. Это, безусловно, накладывает особую ответственность на обеспечение их безопасности», — подчеркнул Михаил Ведерников.

В рамках проведения первомайских праздников в учреждениях Псковской области запланированы 118 мероприятий. Из них порядка 30 будут носить массовый характер. Ко Дню Победы приурочены порядка 500 мероприятий — это торжественные построения военнослужащих, возложения цветов, фестивали, вечера памяти, театральные и концертные премьеры, музейные выставки, встречи молодежи с ветеранами и т. д. На период подготовки и проведения праздников силовыми структурами региона в рамках межведомственной кампании проведен расчет сил и средств для обеспечения норм безопасности.

Управление МВД по Псковской области организовало комплекс профилактических мероприятий. Это, прежде всего, информационный мониторинг Сети, направленный на выявление призывов к террористической и экстремистской деятельности, а также контроль за гражданами, прибывшими на территорию региона по каналам миграции. В самих мероприятиях будет организован досмотровый режим с применением рамок с металлодетекторами. Особое внимание будет уделено участникам акции «Бессмертный полк». Их безопасность будет обеспечена, в том числе, посредством привлечения кинологических групп управления.

Сотрудники Росгвардии проверили защищенность стратегических объектов. В праздничные дни будет обеспечено круглосуточное дежурство оперативных групп и групп контроля, маршруты патрулирования будут приближены к местам проведения массовых мероприятий.

Соответствующие меры приняты и командованием Псковского территориального гарнизона.

«Не сомневаюсь, что все отработают, как положено. Не первый год мы этим занимаемся. Но хочу обратить внимание, что в этот раз вызовов и рисков больше, чем обычно. Поэтому по вопросам безопасности необходимо отрабатывать предельно внимательно и адресно», — подчеркнул губернатор.

Отдельное внимание в ходе заседания уделили вопросам организации пропускного режима в образовательных учреждениях региона. В связи с недавними событиями в Ульяновской области, когда посторонний человек беспрепятственно проник в детский сад и застрелил двух детей и работника, глава региона призвал к тщательной проработке всех мер антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях области. На руководство профильного комитета возложена личная ответственность за проведение контрольных мероприятий в дошкольных учреждениях. При этом Михаил Ведерников акцентировал внимание на том, чтобы инструктажи не были формальными, и работники детских садов знали алгоритм поведения в случае террористической угрозы.

Добавим, в 2022 году на 57-ми объектах образования проведут мероприятия по укреплению антитеррористической безопасности. Речь, в частности, идет об установке на территориях выбранных объектов ограждений и оснащении системами видеонаблюдения. На эти цели предусмотрено 20 млн рублей. Работы планируется провести до нового учебного года. Проведенные мероприятия позволят достигнуть показателей оснащенности ограждениями и системами видеонаблюдения в образовательных учреждениях области 97% и 94% соответственно. Кроме того, 5 млн рублей будут выделены в рамках государственной программы по обеспечению общественного порядка и противодействия преступности на мероприятия антитеррористической направленности.

Глава региона призвал оперативно провести все конкурсные процедуры, чтобы уложиться в заявленные сроки.

Также участники совместного заседания региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба обсудили вопросы обеспечения безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и в крупных торговых комплексах.

Теги: #антитеррористическая защищенность
Источник: Псковская Лента Новостей
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