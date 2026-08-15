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Суд подтвердил незаконность требований УФК к министерству туризма Псковской области о возврате 1,7 млн рублей

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Апелляционная инстанция оставила без изменения решение суда, признавшего незаконным представление управления Федерального казначейства по Псковской области в части требований к региональному Министерству туризма. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

Скриншот из материалов дела

Согласно материалам дела №А52-4309/2025, УФК по Псковской области по итогам выездной проверки соблюдения министерством целей, порядка и условий предоставления субсидий из федерального бюджета выдало представление. Основанием стали вопросы к реализации проекта по оказанию государственной финансовой поддержки общественных инициатив.

Министерство не согласилось с выданным представлением и обратилось в суд с заявлением о признании недействительными требований пунктов 1, 2, 4 – 7. В обоснование они указали что соглашение, заключенное с АНО «Вольный странник», реализовано в полном объеме. Результат предоставления субсидии учреждению отдыха и оздоровления «Алоль» достигнут (номера в модульных средствах размещения введены в эксплуатацию).

Поскольку результат предоставления субсидии достигнут, требование о возврате из бюджета Псковской области в федеральный бюджет суммы в размере 1,7 миллиона рублей является незаконным. Денежные средства предоставлены в рамках проекта «Развитие туристической инфраструктуры» государственной программы «Развитие туризма в Псковской области».

Суд указал, что доводы министерства о достижении результата предоставления субсидии подтверждены документацией (приобретение домиков, монтаж, ввод в эксплуатацию, использование объектов по назначению). В свою очередь, управлением не представлено доказательств недостижения результата предоставления субсидии, а также доказательств ненадлежащего использования субсидии. Резолютивная часть постановления оглашена 12 августа 2026 года.

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