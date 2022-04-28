Общество

Определены победители регионального чемпионата «Абилимпикс»

В Псковской области подвели итоги VII регионального чемпионата «Абилимпикс» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, лучшие определены во всех 19-ти компетенциях. Победителями стали 27 человек.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

Чемпионат проходил в Пскове и Порхове на базе Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, Псковского политехнического колледжа, Псковского медицинского колледжа, Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени Вернера Петера Шмитца, Центра специального образования №1 и Псковской региональной общественной благотворительной организации «Росток».

Победители VII регионального чемпионата «Абилимпикс» Псковской области

ФИО (1 место) Категория Компетенция Дмитрий Поляков школьники Обработка текста Ольга Знобищева студенты Портной Роман Иванов студент Мебельщик Галина Тиняевая специалисты Швея Валентина Бельцова специалисты Флористика Асем Казбекова студенты Медицинский и социальный уход Николай Мартинкевич школьники Гончарное дело Сергей Лозовский студенты Администрирование баз данных Римма Федорова студенты Экономика и бухгалтерский учет Юлия Жаронина школьники Флористика Виталий Зуев студенты Столярное дело Сергей Кашманов школьники Столярное дело Дмитрий Калинин студенты Слесарное дело Софья Степанова школьники Малярное дело Елена Тихонова студенты Малярное дело Любовь Михеева студенты Сухое строительство и штукатурные работы Даниил Лосев школьники Сухое строительство и штукатурные работы Дмитрий Тарасов школьники Бисероплетение Гюлтекин Вугар Кызы Магеррамова студенты Швея Снежана Ахмедова школьники Швея Любовь Селезнева специалисты Художественное вышивание Людмила Мельник школьники Художественное вышивание Виктория Иванова студенты Фотограф-репортер Анна Крайникова специалисты Порховский сувенир (региональная) Ольга Захарова специалисты Шелонская шаль (региональная) Родион Чернега школьники Макетирование (региональная) Элтун Гурбанов студенты Макетирование (региональная)

В соревнованиях приняли участие 143 конкурсанта из 17 учебных заведений региона, а также из одного социального учреждения и одной общественной организации. Соревновательная программа была организована для трех целевых групп людей с инвалидностью и ОВЗ, а именно для школьников с 14 лет, студентов и специалистов учреждений.

Организаторами регионального чемпионата «Абилимпикс» выступили комитет по образованию Псковской области и Региональный центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия — страна возможностей».

Победители регионального этапа «Абилимпикса» представят Псковскую область в национальном чемпионате, который пройдет в августе в Москве.

Напомним, чемпионаты «Абилимпикс» позволяют людям с инвалидностью проявить себя, определиться с профессией и продемонстрировать уровень владения компетенциями, в том числе и потенциальным работодателям. В Псковской области чемпионаты профмастерства проходят ежегодно с 2016 года.