Определены победители регионального чемпионата «Абилимпикс»

В Псковской области подвели итоги VII регионального чемпионата «Абилимпикс» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, лучшие определены во всех 19-ти компетенциях. Победителями стали 27 человек.
Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области
Чемпионат проходил в Пскове и Порхове на базе Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, Псковского политехнического колледжа, Псковского медицинского колледжа, Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени Вернера Петера Шмитца, Центра специального образования №1 и Псковской региональной общественной благотворительной организации «Росток».
Победители VII регионального чемпионата «Абилимпикс» Псковской области
|
ФИО (1 место)
|
Категория
|
Компетенция
|
Дмитрий Поляков
|
школьники
|
Обработка текста
|
Ольга Знобищева
|
студенты
|
Портной
|
Роман Иванов
|
студент
|
Мебельщик
|
Галина Тиняевая
|
специалисты
|
Швея
|
Валентина Бельцова
|
специалисты
|
Флористика
|
Асем Казбекова
|
студенты
|
Медицинский и социальный уход
|
Николай Мартинкевич
|
школьники
|
Гончарное дело
|
Сергей Лозовский
|
студенты
|
Администрирование баз данных
|
Римма Федорова
|
студенты
|
Экономика и бухгалтерский учет
|
Юлия Жаронина
|
школьники
|
Флористика
|
Виталий Зуев
|
студенты
|
Столярное дело
|
Сергей Кашманов
|
школьники
|
Столярное дело
|
Дмитрий Калинин
|
студенты
|
Слесарное дело
|
Софья Степанова
|
школьники
|
Малярное дело
|
Елена Тихонова
|
студенты
|
Малярное дело
|
Любовь Михеева
|
студенты
|
Сухое строительство и штукатурные работы
|
Даниил Лосев
|
школьники
|
Сухое строительство и штукатурные работы
|
Дмитрий Тарасов
|
школьники
|
Бисероплетение
|
Гюлтекин Вугар Кызы Магеррамова
|
студенты
|
Швея
|
Снежана Ахмедова
|
школьники
|
Швея
|
Любовь Селезнева
|
специалисты
|
Художественное вышивание
|
Людмила Мельник
|
школьники
|
Художественное вышивание
|
Виктория Иванова
|
студенты
|
Фотограф-репортер
|
Анна Крайникова
|
специалисты
|
Порховский сувенир (региональная)
|
Ольга Захарова
|
специалисты
|
Шелонская шаль (региональная)
|
Родион Чернега
|
школьники
|
Макетирование (региональная)
|
Элтун Гурбанов
|
студенты
|
Макетирование (региональная)
В соревнованиях приняли участие 143 конкурсанта из 17 учебных заведений региона, а также из одного социального учреждения и одной общественной организации. Соревновательная программа была организована для трех целевых групп людей с инвалидностью и ОВЗ, а именно для школьников с 14 лет, студентов и специалистов учреждений.
Организаторами регионального чемпионата «Абилимпикс» выступили комитет по образованию Псковской области и Региональный центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия — страна возможностей».
Победители регионального этапа «Абилимпикса» представят Псковскую область в национальном чемпионате, который пройдет в августе в Москве.
Напомним, чемпионаты «Абилимпикс» позволяют людям с инвалидностью проявить себя, определиться с профессией и продемонстрировать уровень владения компетенциями, в том числе и потенциальным работодателям. В Псковской области чемпионаты профмастерства проходят ежегодно с 2016 года.