Общество

Псковская область в лидерах по количеству участников конкурса «Моя страна — моя Россия»

Завершился прием заявок на участие в 19-м сезоне всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Псковская область попала в двадцатку лидеров по числу конкурсантов в 2022 году. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, свои проекты в области социально-экономического развития российских территорий представили 1 тысяча 840 жителей региона.

Самыми популярными среди представителей области стали номинации «Культурное наследие моей страны», «Моя гордость. Моя малая родина», а также специальная номинация для детей до 13 лет «Детские народные сказки».

Заявочная кампания на участие в 19-м сезоне всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» завершилась в конце апреля 2022 года. Свои инициативы по развитию российских регионов представили более 93 тысяч жителей страны и иностранных государств.

В 2022 году, объявленном президентом РФ Годом культурного наследия народов России, эта тема стала основной для конкурса и нашла отражение в целом ряде профильных номинаций проекта. В их числе как новые — «Культурное наследие моей страны», «Мое ремесло», специальная номинация для детей до 13 лет «Детские народные сказки», так и традиционные — «Моя гостеприимная Россия», «Моя гордость. Моя малая родина», «Моя предпринимательская инициатива. Креативные индустрии для развития регионов».

«В нынешнем сезоне Всероссийский конкурс „Моя страна — моя Россия“ вновь показал рост количества участников по итогам заявочной кампании. Свои проекты, направленные на решение вопросов социально-экономического развития российских регионов, городов и сел, представили 93 тыс. 226 человек из всех регионов Российской Федерации и 14 иностранных государств, в числе которых Беларусь, Узбекистан, Армения, Эстония, Чехия, Латвия, Китай и другие. Это больше, чем во все предыдущие годы. Неизменное увеличение интереса к проекту связано, в первую очередь, с тем, что конкурс продолжает развиваться, обновлять номинации, создавать новые возможности для участников. В 2021 году впервые для победителей конкурса была реализована программа дополнительного образования „Управление проектами и развитие территорий“ совместно с Мастерской управления „Сенеж“. Также все победители и финалисты конкурса могли отправиться в путешествие по России в рамках проекта „Больше, чем путешествие“. Эти возможности сохранятся и для авторов лучших проектов нынешнего сезона», — рассказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Всего свои проекты участники сезона 2022 года могли представить в 17 тематических номинациях, охватывающих практически весь спектр вопросов социально-экономического развития российских регионов. Треть номинаций нынешнего сезона были представлены в конкурсе впервые. Например, номинация «Моя страна. Моя добрая Россия», направленная на поддержку проектов в сфере инклюзии, а также «Железнодорожный транспорт. Пути сообщения моей страны», реализуемая при поддержке ОАО «Российские железные дороги» и направленная на формирование инициатив по развитию железнодорожного транспорта в части развития вокзальной инфраструктуры, маршрутов туристического сообщения, новых маршрутов междугороднего сообщения, инициатив по оказанию услуг пассажирам и транспортно-логистическим компаниям.

«Ежегодно, подводя итоги заявочной кампании, помимо итоговой цифры участников проекта, фактически мы получаем актуальную карту социально-экономического развития российских территорий, составленную молодыми людьми. По словам наших экспертов, конкурс „Моя страна — моя Россия“ стал инструментом молодежного общественного мониторинга „болевых точек“ регионов. Конкурсанты предлагают собственные решения наиболее волнующих их вопросов. Так, в нынешнем сезоне самой масштабной по числу конкурсантов стала номинация „Моя гордость. Моя малая родина“, направленная на развитие российских городов и сел. Ее участниками стали 14 384 человека. Второй по популярности стала „Моя педагогическая инициатива“, единственная номинация без возрастных ограничений. Свои проекты в ней представили 13 536 человек. Тройку лидеров замыкает новая тематическая номинация „Культурное наследие моей страны“ с 10 527 участниками», — рассказала научный руководитель конкурса «Моя страна — моя Россия», доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, проректор РГГУ Лариса Пастухова.

В 2022 году конкурс проходит в четыре этапа. Первый заявочный этап завершен. Второй этап стартовал 25 апреля и продлится до 10 мая. В его рамках осуществляется заочная экспертиза проектов и определение участников следующего этапа. Третий стартует 11 мая и продлится до 22 мая. В это время участники приглашаются для защиты своих проектов, которая пройдет дистанционном формате с применением информационно-коммуникационных технологий. Четвертый этап — награждение — состоится в июне на площадке Петербургского международного экономического форума.