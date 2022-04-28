Общество

Росприроднадзор по СЗФО принял участие в учениях в Псковской области

Сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора приняли участие в комплексных учениях по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, проведенных филиалами «Псков» АО «Газпронефть-Аэро» в Пскове и ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС в поселке Пионерный Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Росприроднадзор

Компании на балансе имеют мазутохранилища объемом более 3 тонн. Предприятия ранее разработали и согласовали с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования планы ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов.

«Проведены учения по отработке практических навыков и подтверждения готовности к реализации мероприятий, указанных в плане, в случае возникновения аварийных разливов нефтепродуктов. Компании отработали порядок взаимодействия, готовности сил и средств при локализации и ликвидации максимально возможного расчетного объема разлива нефтепродуктов», - рассказали в Росприроднадзоре.

В учениях также участвовали представители регионального управления МЧС, федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, дежурная смена регионального подразделения Северо-Западного центра «ЭКОСПАС» и пожарные формирования. Комиссии выдали заключения о признании проведенных учений удовлетворительными.

В ведомстве подчеркнули, что по действующим на территории России правилам, организации, эксплуатирующие объекты хранения нефтепродуктов вместимостью более 3 тонн, обязаны разрабатывать планы предупреждения и ликвидации разливов нефтепродуктов и согласовывать их с Росприроднадзором. После согласования планов в обязательном порядке отрабатываются практические навыки на случай возникновения нештатных ситуаций.