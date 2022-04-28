Общество

Сезон сельскохозяйственных ярмарок стартовал в районах Псковской области

В Псковской области стартовал цикл муниципальных сельскохозяйственных ярмарок. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, сегодня, 29 апреля, работала площадка в Пыталовском районе.

Там были представлены рассада овощей и цветов, саженцы плодовых кустов и деревьев, семена, удобрения, живность, тепличные конструкции и садовый инвентарь.

30 апреля ярмарки откроются в Печорах, Гдове и Великих Луках. В Плюссе торговые ряды будут встречать покупателей 1 мая.

В Пскове и Стругах Красных сезонные ярмарки начнут работать 6 мая. В региональном центре площадка будет организована по адресу: улица Текстильная, 9.

К участию в ярмарках приглашаются сельскохозяйственные товаропроизводители, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, владельцы личных подсобных хозяйств и народные умельцы.