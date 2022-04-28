Общество

Бизнес должен участвовать в сохранении исторической памяти – Герман Петрушко об открытии монумента «Знамя Победы»

30 апреля в Псковской области открыт памятный монумент «Знамя Победы», созданный при участии Группы компаний «Титан». Мемориал установлен у федеральной трассы М-9 «Балтия», на въезде в поселок Идрица Себежского района. «Знамя Победы» - это флаг Идрицкой дивизии, который советские воины водрузили в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года на крыше здания Рейхстага в Берлине.

Памятник состоит из 10 пилонов разной высоты, выстроенных в два ряда. Они представляют художественную композицию, напоминающую полотнище знамени. Инициатором возведения мемориала выступило Российское военно-историческое общество. Был проведен конкурс на лучший макет, победителем стал проект скульптора Дениса Стритовича.

Проезжающие по автомобильной дороге М-9 путешественники будут точно знать, откуда начался путь Знамени Победы в столицу поверженного нацизма. Территория у памятного комплекса благоустроена и готова принять туристов. Первые цветы у памятника появились еще до официального открытия.

Средства на возведение памятного знака Знамени Победы в Идрице собрали с помощью краудфандинговой кампании, в которой участвовали все желающие жители и организации Псковской области. Среди поддержавших создание монумента – завод «Титан-Полимер».

30 апреля состоялась торжественная церемония открытия, в которой приняли участие помощник президента РФ Владимир Мединский, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и другие должностные лица. Генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко возложил цветы к памятнику.

«Поддержание исторической памяти – это важная общественная задача, бизнес не должен оставаться в стороне от подобных инициатив. Победа в войне против фашизма – предмет особой гордости жителей нашей страны. Знамя победы это символ великой победы, благодаря которой мы вообще живем. Принадлежность этого символа Псковской области – предмет особой гордости, такого больше нет ни в одном регионе», - прокомментировал генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко.