Общество

Круглосуточное дежурство опергрупп Росгвардии обеспечат в Псковской области на майские праздники

В праздничные дни будет обеспечено круглосуточное дежурство оперативных групп и групп контроля, маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны Росгвардии будут приближены к местам проведения массовых мероприятий. Об этом в ходе совместного заседания региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба сообщил начальник Управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов. Мероприятие прошло под председательством губернатора региона Михаила Ведерникова.

«Основным вопросом обсуждения стало обеспечение безопасности граждан в период праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Весны и Труда и 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. После двухлетнего перерыва и парад Победы, и акция «Бессмертный полк» в городах и муниципалитетах пройдут в очном режиме. В рамках проведения первомайских праздников в учреждениях Псковской области запланированы 118 мероприятий. Из них порядка 30 будут носить массовый характер. Ко Дню Победы приурочены порядка 500 мероприятий — это торжественные построения военнослужащих, возложения цветов, фестивали, вечера памяти, театральные и концертные премьеры, музейные выставки, встречи молодежи с ветеранами. На период подготовки и проведения праздников силовыми структурами региона проведен расчет сил и средств для обеспечения норм безопасности», - сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.