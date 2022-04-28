Общество

Чтобы труд был в радость и приносил удовлетворение, пожелал псковичам Борис Елкин

Глава администрации города Пскова Борис Елкин поздравил жителей региона с Праздником весны и труда, который отмечается сегодня, 1 мая. Запись об этом он разместил в своем телеграм-канале.

«В этот большой и светлый весенний праздник хочется пожелать всем, чтобы труд всегда был в радость и приносил удовлетворение и достаток. Чтобы каждое утро хотелось идти на работу, а вечером - возвращаться домой и делиться с близкими своими успехами. Пусть будни будут плодотворными, а выходные дарят приятный отдых с родными. Все вместе мы отлично поработали в апреле, и сделали наш город чище и красивее», - отметил сити-менеджер.

Он также пожелал, чтобы общий труд работал на процветание Пскова, а весна дарила энергию и вдохновляла на новые достижения.