Общество

Митинг в честь Дня весны и труда организовали в Пскове

Митинг в честь Дня весны и труда прошел в Сквере 60-летия Октября в Пскове сегодня, 1 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе реготделения партии.

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения ЛДПР

Организатором мероприятия выступило Псковское региональное отделение ЛДПР.

«Русский народ является самым трудолюбивым, самым мужественным и самым смелым в мире. Он не боится отставить свои интересы как в России, так и за рубежом. Недавний уход нашего лидера Владимира Владимировича Жириновского - огромная потеря не только для ЛДПР, но и всего государства. Мало кто сможет назвать более яркого политика, который так болел душой и сердцем за наш народ и нашу страну. Владимир Вольфович ушел, но осталась его партия – старейшая партия в России. Мы пойдем дальше и будем побеждать на выборах, отстаивая интересы ЛДПР!» – заверил координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков.

В конце своего выступления Антон Минаков обратился ко всем собравшимся со словами поздравления с праздником и пожелал землякам теплого лета, мирного неба над головой и счастья.

К прозвучавшим поздравлениям присоединился и заместитель координатора Псковского регионального отделения ЛДПР Артем Васильев. Он напомнил о том, что Владимир Жириновский объехал наш регион более десяти раз и знал проблемы жителей даже самых отдаленных населенных пунктов.

Член избирательной комиссии Псковской области от ЛДПР Василий Темин предложил собравшимся никогда не забывать об огромном политическом багаже, оставленном Владимиром Жириновским.

«То, что он сделал, останется с нами навсегда. Наша задача – просто сохранить, приумножить и дальше действовать уже самим. Вот это мы и должны сделать на предстоящих выборах!» – подвел итог Василий Тёмин.