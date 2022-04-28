Оборудовать дачу камерами видеонаблюдения посоветовали псковичам

Что необходимо предпринять жителям Псковской области для предупреждения краж на своих дачных участках, рассказали в пресс-службе УМВД России по региону.
Объектом преступных посягательств чаще всего становится имущество, которое остается на дачах без присмотра. Как показывает практика, злоумышленники похищают оргтехнику, посуду, личные вещи, продукты, электроинструменты. Особым «спросом» у нечистых на руку лиц пользуются черный и цветной металл, а также строительные материалы.
Безусловно, наиболее эффективной формой его защиты является оснащение дачных домов охранной и тревожной сигнализацией. Но если у вас такой возможности нет, то целесообразно воспользоваться следующими рекомендациями:
Если кража у все же произошла, нужно незамедлительно сообщить об этом в органы внутренних дел. А до приезда следственно-оперативной группы полиции постараться сохранить следы преступления: не заходить в помещения, где побывали воры, не трогать вещи, находящиеся не на своих местах.
«Будьте внимательны и бдительны! При появлении на территории садоводческих товариществ и дачных поселков лиц, вызывающих подозрение, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 02», - напомнили в ведомстве.