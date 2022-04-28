Общество

Оборудовать дачу камерами видеонаблюдения посоветовали псковичам

Что необходимо предпринять жителям Псковской области для предупреждения краж на своих дачных участках, рассказали в пресс-службе УМВД России по региону.

Объектом преступных посягательств чаще всего становится имущество, которое остается на дачах без присмотра. Как показывает практика, злоумышленники похищают оргтехнику, посуду, личные вещи, продукты, электроинструменты. Особым «спросом» у нечистых на руку лиц пользуются черный и цветной металл, а также строительные материалы.

Безусловно, наиболее эффективной формой его защиты является оснащение дачных домов охранной и тревожной сигнализацией. Но если у вас такой возможности нет, то целесообразно воспользоваться следующими рекомендациями:

Не оставлять на даче ценные вещи, деньги, документы. Следует увезти их с собой в город или оставить на хранение хорошо знакомым соседям, постоянно проживающим в населенном пункте, где расположена дача или садоводческое товарищество.

Максимально затруднить посторонним доступ в жилище. Установить надежные двери, оснастить их сложными замками, а на окна поставить решетки.

Чаще навещать дачный участок. По различным признакам злоумышленники быстро распознают, когда хозяева на даче бывают редко, и пользуются этим.

Попросить соседей, постоянно проживающих в садоводческом товариществе, присматривать за домом и сразу же сообщать о происшествиях.

В случае потери ключей - срочно заменить замки.

Если есть возможность - оборудовать дом средствами видеофиксации.

Необходимо регулярно обсуждать вопросы сохранности личного имущества на общих собраниях садоводов и коллективно принимать необходимые профилактические меры, включая регулярное дежурство членов садоводческого товарищества.

Если кража у все же произошла, нужно незамедлительно сообщить об этом в органы внутренних дел. А до приезда следственно-оперативной группы полиции постараться сохранить следы преступления: не заходить в помещения, где побывали воры, не трогать вещи, находящиеся не на своих местах.

«Будьте внимательны и бдительны! При появлении на территории садоводческих товариществ и дачных поселков лиц, вызывающих подозрение, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 02», - напомнили в ведомстве.