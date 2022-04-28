Общество

В Псковской области сократилось число вакансий в сфере науки и образования

В Псковской области сократилось число вакансий в сфере науки и образования, сообщает hh.ru.

Инфографика: hh.ru

«В Псковской области за последнюю неделю сильнее всего число вакансий сократилось в сфере науки и образования (-21% новых вакансий). Пострадала также сфера маркетинга и пиара (-12% рабочих мест). Уменьшился спрос и на медицинский персонал (-7%)», - отметили в hh.ru.

Между тем местным компаниям понадобилось больше охранников и секьюрити (+12% новых вакансий). Растет спрос на работников из туристической области и ресторанно-гостиничного сектора (+10%). Псковичи в свою очередь чаще всего искали работу в сфере консалтинга (+11% новых резюме). Активно мониторят рынок ради подработки педагоги и репетиторы (+7% новых кандидатов).