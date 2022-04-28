Общество

Почти 40 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области

39 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области, всего — 109 644. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

От вируса избавились еще 27 человек, всего — 107 257. Скончались 1824 человек (+1).

Статистика по муниципалитетам: