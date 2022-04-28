Почти 40 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области

39 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области, всего — 109 644. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.
От вируса избавились еще 27 человек, всего — 107 257. Скончались 1824 человек (+1).
Статистика по муниципалитетам:
- Псков – 34609/10
- Великие Луки – 16802/4
- Бежаницкий район – 1437/1
- Великолукский район – 2637/0
- Гдовский район – 1966/0
- Дедовичский район – 2832/4
- Дновский район – 882/0
- Красногородский район – 1000/0
- Куньинский район – 976/1
- Локнянский район – 1056/0
- Невельский район – 4994/3
- Новоржевский район – 1157/0
- Новосокольнический район – 3131/0
- Опочецкий район – 3360/4
- Островский район – 5235/0
- Палкинский район – 1070/0
- Печорский район – 2496/0
- Плюсский район – 1722/1
- Порховский район – 3888/0
- Псковский район – 8772/3
- Пустошкинский район – 1350/3
- Пушкиногорский район – 1460/1
- Пыталовский район – 1458/0
- Себежский район – 2757/4
- Стругокрасненский район – 1836/0
- Усвятский район – 715/0