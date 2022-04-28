Общество

Пскову удалось сохранить свое лицо — глава «Опоры России»

Городу Пскову удалось сохранить свое лицо. Такое мнение высказал президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Это мой первый визит в Псковскую область. Давно хотел приехать. Город приятно удивляет и чистотой, и сохранением большого количества памятников», — отметил он.

По его словам, люди, живущие в областном центре, ценят ауру и неповторимость, которая присуща Пскова. «Я не увидел уродливой архитектуры, которая была бы чужда историческому стилю. К сожалению, в некоторых городах это есть: уплотнительная застройка, где-то воткнули совершенно некрасивые решения наподобие панельного домостроения в центре города. Пскову удалось сохранить свое лицо», — подчеркнул глава «Опоры России».

Александр Калинин поблагодарил архитекторов города, которым «это стоило большого труда». «И малому бизнесу тоже. Поскольку я видел много кофеен, магазинчиков, красивых ларьков, необычных гостиниц. Думаю, что в этом ключе и надо продолжать. Псков точно является интереснейшим местом для внутреннего туризма», — добавил он.