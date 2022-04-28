Общество

Дмитрий Барабанов рассказал о «звездочке» округа №14 в Пскове

Сквер пограничников в Пскове после проведенной реконструкции стал «звездочкой» избирательного округа №14. Такое мнение в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) озвучил депутат Псковской городской Думы по округу Дмитрий Барабанов.

«У нас в рамках этой программы (Формирование комфортной городской среды — ред.) была сделана потрясающая реконструкция парка на проспекте Энтузиастов, где привели в порядок все пешеходные дорожки, малые архитектурные формы, сделали освещение, парк заиграл по-новому. Сквер, конечно, стал "звездочкой" нашего округа», - сказал Дмитрий Барабанов.

По его словам, сквер был пилотным проектом при реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в округе. Депутат подчеркнул, что «стартом и импульсом» для начала этих работ послужила активность жителей микрорайона «Звездный», которые собрали порядка 2,5 тысяч подписей, чтобы принять участие в программе.

Дмитрий Барабанов напомнил, что сейчас идет голосование по определению общественных территорий, которые будут отремонтированы по программе в следующем финансовом году.