Дмитрий Барабанов рассказал о «звездочке» округа №14 в Пскове

Сквер пограничников в Пскове после проведенной реконструкции стал «звездочкой» избирательного округа №14. Такое мнение в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) озвучил депутат Псковской городской Думы по округу Дмитрий Барабанов.
По его словам, сквер был пилотным проектом при реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в округе. Депутат подчеркнул, что «стартом и импульсом» для начала этих работ послужила активность жителей микрорайона «Звездный», которые собрали порядка 2,5 тысяч подписей, чтобы принять участие в программе.
Дмитрий Барабанов напомнил, что сейчас идет голосование по определению общественных территорий, которые будут отремонтированы по программе в следующем финансовом году.